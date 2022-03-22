Червиченко — о необходимости сбора сборной России: бронепоезд всегда должен стоять на запасном пути

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об учебно-тренировочном сборе сборной России по футболу, который закончится 27 марта в Новогорске.

«Всё должно идти по плану. Все принятые решения по отстранению наших спортсменов абсолютно незаконны. Бронепоезд всегда должен стоять на запасном пути. Всё должно идти в том режиме, в котором шло», — цитирует Червиченко Kp.ru.

По словам эксперта, сейчас футболисты тратят меньше нервов на тренировках и на них оказывается меньше давления в связи с отстранением отечественной сборной от международных соревнований.

«Пускай ездят, тренируются. Может, кто-то покажет что-то интересное. Отчего и Карпин может удивиться», — добавил Червиченко.

Напомним, что в состав команды на учебно-тренировочный сбор вошли 23 футболиста.

24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что футболисты молодёжной сборной России и московского «Спартака» Наиль Умяров и Руслан Литвинов покинули расположение национальной команды из-за травм.