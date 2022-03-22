Червиченко — о необходимости сбора сборной России: бронепоезд всегда должен стоять на запасном пути
«Всё должно идти по плану. Все принятые решения по отстранению наших спортсменов абсолютно незаконны. Бронепоезд всегда должен стоять на запасном пути. Всё должно идти в том режиме, в котором шло», — цитирует Червиченко Kp.ru.
По словам эксперта, сейчас футболисты тратят меньше нервов на тренировках и на них оказывается меньше давления в связи с отстранением отечественной сборной от международных соревнований.
«Пускай ездят, тренируются. Может, кто-то покажет что-то интересное. Отчего и Карпин может удивиться», — добавил Червиченко.
Напомним, что в состав команды на учебно-тренировочный сбор вошли 23 футболиста.
24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.
Ранее сообщалось, что футболисты молодёжной сборной России и московского «Спартака» Наиль Умяров и Руслан Литвинов покинули расположение национальной команды из-за травм.