Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Унион» в Бундеслиге

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Мюнхенская «Бавария» одержала крупную победу над берлинским «Унионом» в матче 25-го тура немецкой футбольной Бундеслиги.
Дубль Левандовски помог «Баварии» разгромить «Унион» в Бундеслиге
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Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и завершилась со счётом 4:0.

В составе хозяев на 16-й и 25-й минутах отличились Кингсли Коман и Танги Куасси, в компенсированное к первому тайму время с пенальти забил Роберт Левандовски (45+1'), а после перерыва он оформил дубль (47').

«Бавария» набрала 63 очка и укрепила своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Германии. «Унион» (38) находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что гол Акселя Витцеля в концовке матча принёс победу дортмундской «Боруссии» над «Майнцем».

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