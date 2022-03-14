«Краснодар» отдал ни разу не сыгравшего за команду Алонсо в аренду в «Атлетико Минейро»

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Защитник Хуниор Алонсо перешёл из «Краснодара» в бразильский футбольный клуб «Атлетико Минейро» на правах аренды до конца 2022 года.
«Краснодар» отдал ни разу не сыгравшего за команду Алонсо в аренду в «Атлетико Минейро»
  • AP
  • © Bruna Prado

Об этом сообщается на официальном сайте «Атлетико Минейро».

Напомним, что Алонсо присоединился к «Краснодару» в январе 2022 года, но не провёл ни одного матча за команду. Контракт 29-летнего футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги сезона-2021/22. Команда набрала 35 очков в 20 матчах.

Ранее агент Хосе Родригес Бастер, представляющий интересы колумбийских футболистов «Краснодара» Джона Кордобы и Кристиана Рамиреса, заявил, что его клиенты намерены продолжить карьеру в России.

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