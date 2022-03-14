Трусова заявила, что сама принимала решение о пяти четверных на Олимпиаде

«Решение о пяти четверных, конечно, принимала я, даже перед произвольной мне предлагали убрать сальхов, оставить четыре. Но никто особо со мной не спорил. Потому что бесполезно? Да, все знают», — приводит слова Трусовой «Матч ТВ».
Она отметила, что готовилась сделать пять элементов ультра-си именно на Играх, а тренер Этери Тутберидзе не была против исполнения тройного акселя в короткой программе.
«Если бы была возможность заново откатать программы на Олимпиаде, я бы сделала всё точно так же», — добавила фигуристка.
17-летняя спортсменка на Играх-2022 завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании. Золото выиграла её соотечественница Анна Щербакова.
Ранее Трусова объяснила, почему пропустит Кубок Первого канала.