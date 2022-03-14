«Лейпциг» разгромил «Гройтер Фюрт» в 26-м туре Бундеслиги
Встреча прошла в Фюрте и завершилась в пользу подопечных Доменико Тедеско — 6:1.
В составе «Лейпцига» отличился Андре Силва, Эмиль Форсберг, Конрад Лаймер, Бенджамин Хенрихс, Мохамед Симакан и Кристофер Нкунку. Хозяева ответили только голом Джейми Левелинга.
Таким образом, «Лейпциг» набрал 44 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Гройтер Фюрт» (14) располагается на последней 20-й строчке.
Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» одолела «Арминию» в матче Бундеслиги.