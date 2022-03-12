Кевин Ли победил Санчеса в главном бою Eagle FC 46 единогласным решением судей

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В главном поединке на турнире по смешанным единоборствам Eagle FC 46 сошлись американец Кевин Ли и его соотечественник Диего Санчес.
Кевин Ли победил Санчеса в главном бою Eagle FC 46 единогласным решением судей
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Бой прошёл в ночь с 11 на 12 марта во Флориде (США). Поединок завершился победой Кевина Ли единогласным решением судей — 30:27, 30:27, 30:27.

Кевин Ли одержал свою 19-ю победу в смешанных единоборствах при семи поражениях. В активе Санчеса 33 победы при 14 проигрышах. Оба провели свой первый бой после ухода из Абсолютного бойцовского чемпионата.

Ранее сообщалось, что Куниев победил в первом раунде Хэмилтона в бою Eagle FC 46.

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