Джокович снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сыграет на предстоящих турнирах серии «Мастерс» из-за отсутствия прививки от коронавируса.

«Хотя меня автоматически включили в розыгрыши в Индиан-Уэллсе и Майами, я знал, что это маловероятно. CDC подтвердил, что правила не изменятся, поэтому я не смогу играть в США», — написал Джокович в Twitter.

Таким образом, теннисист не выступит на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

При этом Джокович сможет сыграть на «Ролан Гаррос». С 14 марта во Франции планируют отменить ковид-паспорта, сообщает Tennismajors. Таким образом, Джокович, который отказывался вакцинироваться, сможет выступить на турнире.

Ранее Александрова одолела Калиеву и вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе.