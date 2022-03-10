Джокович снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами

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Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не сыграет на предстоящих турнирах серии «Мастерс» из-за отсутствия прививки от коронавируса.
Джокович снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами
  • AP

«Хотя меня автоматически включили в розыгрыши в Индиан-Уэллсе и Майами, я знал, что это маловероятно. CDC подтвердил, что правила не изменятся, поэтому я не смогу играть в США», — написал Джокович в Twitter.

Таким образом, теннисист не выступит на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами. 

При этом Джокович сможет сыграть на «Ролан Гаррос». С 14 марта во Франции планируют отменить ковид-паспорта, сообщает Tennismajors. Таким образом, Джокович, который отказывался вакцинироваться, сможет выступить на турнире.

Ранее Александрова одолела Калиеву и вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

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