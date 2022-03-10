Мбаппе вышел на третье место по числу голов в Лиге чемпионов среди французов

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе забил свой 33-й мяч в футбольной Лиге чемпионов.

Форвард отличился на 39-й минуте в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» и вышел на третье место по количеству голов в турнире среди французских игроков.

По этому показателю он обошёл Давида Трезеге, в активе которого 32 мяча в ЛЧ.

Рекордсменом среди французов является нападающий «Реала» Карим Бензема (76 мячей), второе место занимает Тьерри Анри (51).

Ранее сообщалось, что Мбаппе обошёл Ибрагимовича по голам за ПСЖ.

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