Пашинин будет руководить «Локомотивом» в матче с «Химками»

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В столичном «Локомотиве» сообщили, что исполнять обязанности главного тренера московской команды в матче 20-го тура чемпионата России по футболу с «Химками» будет Олег Пашинин.
Пашинин будет руководить «Локомотивом» в матче с «Химками»

«Исполнять обязанности главного тренера на матче будет Олег Пашинин. Дмитрий Лоськов из-за болезни пропустит игру. Команду к матчу готовит Марвин Комппер», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Локомотива».

1 марта пост главного тренера «Локомотива» покинул немец Маркус Гисдоль, работавший с командой с ноября прошлого года. 

«Локомотив» (28 очков) занимает в турнирной таблице РПЛ седьмое место. «Химки» (14) — на последней позиции. «Зенит» (41) лидирует в чемпионате. 

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может возглавить «Локомотив».

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