Пашинин будет руководить «Локомотивом» в матче с «Химками»
«Исполнять обязанности главного тренера на матче будет Олег Пашинин. Дмитрий Лоськов из-за болезни пропустит игру. Команду к матчу готовит Марвин Комппер», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Локомотива».
1 марта пост главного тренера «Локомотива» покинул немец Маркус Гисдоль, работавший с командой с ноября прошлого года.
«Локомотив» (28 очков) занимает в турнирной таблице РПЛ седьмое место. «Химки» (14) — на последней позиции. «Зенит» (41) лидирует в чемпионате.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может возглавить «Локомотив».