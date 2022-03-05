Пашинин будет руководить «Локомотивом» в матче с «Химками»

В столичном «Локомотиве» сообщили, что исполнять обязанности главного тренера московской команды в матче 20-го тура чемпионата России по футболу с «Химками» будет Олег Пашинин.

«Исполнять обязанности главного тренера на матче будет Олег Пашинин. Дмитрий Лоськов из-за болезни пропустит игру. Команду к матчу готовит Марвин Комппер», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Локомотива».

1 марта пост главного тренера «Локомотива» покинул немец Маркус Гисдоль, работавший с командой с ноября прошлого года.

«Локомотив» (28 очков) занимает в турнирной таблице РПЛ седьмое место. «Химки» (14) — на последней позиции. «Зенит» (41) лидирует в чемпионате.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин может возглавить «Локомотив».