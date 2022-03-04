EKF лишила Россию права проведения чемпионата Европы — 2023 по карате

Руководство Европейской федерации карате (EKF) приняло решение не проводить в Россию чемпионат Европы 2023 года.

Решение было принято на внеочередном заседании исполкома EKF на фоне ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Международной федерации карате (WKF).

Уточняется, что в России не могут быть созданы подходящие условия для проведения и организации ЧЕ-2023.

EKF в скором времени назовёт место проведения чемпионата Европы 2023 года.

МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Ранее сообщалось, что руководство телеканала «Матч ТВ» приняло решение отказаться от трансляций зимней Паралимпиады 2022 года в Пекине.