EKF лишила Россию права проведения чемпионата Европы — 2023 по карате
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Решение было принято на внеочередном заседании исполкома EKF на фоне ситуации на Украине, сообщает пресс-служба Международной федерации карате (WKF).
Уточняется, что в России не могут быть созданы подходящие условия для проведения и организации ЧЕ-2023.
EKF в скором времени назовёт место проведения чемпионата Европы 2023 года.
МОК 28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.
Ранее сообщалось, что руководство телеканала «Матч ТВ» приняло решение отказаться от трансляций зимней Паралимпиады 2022 года в Пекине.