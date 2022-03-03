Россиянка Дьяченко смогла выйти в четвертьфинал турнира в Лионе

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Hоссийская теннисистка Виталия Дьяченко, 118-я ракетка мира, обыграла швейцарку Викторию Голубич на турнире Женской теннисной Ассоциации (WTA) в Лионе.
Россиянка Дьяченко смогла выйти в четвертьфинал турнира в Лионе
  • РИА Новости

Встреча продолжалась два часа 52 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.

Таким образом, в четвертьфинале соревнований представительница России сыграет с китайской теннисисткой Чжан Шуай.

Напомним, что Виталия Дьяченко выступает на турнире в статусе «специального рейтинга» (SR). Такое право она получила из-за серьёзной травмы колена.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Грачёва потерпела поражение от бельгийки Элисон Ван Эйтванк.

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