Россиянка Дьяченко смогла выйти в четвертьфинал турнира в Лионе
- РИА Новости
Встреча продолжалась два часа 52 минуты и завершилась со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.
Таким образом, в четвертьфинале соревнований представительница России сыграет с китайской теннисисткой Чжан Шуай.
Напомним, что Виталия Дьяченко выступает на турнире в статусе «специального рейтинга» (SR). Такое право она получила из-за серьёзной травмы колена.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Грачёва потерпела поражение от бельгийки Элисон Ван Эйтванк.