«Валенсия» переиграла «Атлетик» и вышла в финал Кубка Испании

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«Валенсия» одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу.

Игра состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 43-й минуте забил Гонсалу Гедеш.

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев остался в запасе.

Таким образом, «Валенсия» пробилась в финал турнира по сумме двух матчей. В первой встрече команды сыграли вничью (1:1). За трофей «Валенсия» поборется либо с «Бетисом», либо с «Райо Вальекано».

Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Атлетик» в матче Примеры.

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