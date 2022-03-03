«Валенсия» переиграла «Атлетик» и вышла в финал Кубка Испании

«Валенсия» одержала победу над «Атлетиком» из Бильбао в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу.

Игра состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 43-й минуте забил Гонсалу Гедеш.

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев остался в запасе.

Таким образом, «Валенсия» пробилась в финал турнира по сумме двух матчей. В первой встрече команды сыграли вничью (1:1). За трофей «Валенсия» поборется либо с «Бетисом», либо с «Райо Вальекано».

Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Атлетик» в матче Примеры.