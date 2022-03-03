«Валенсия» переиграла «Атлетик» и вышла в финал Кубка Испании
Игра состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 43-й минуте забил Гонсалу Гедеш.
Российский полузащитник хозяев Денис Черышев остался в запасе.
Таким образом, «Валенсия» пробилась в финал турнира по сумме двух матчей. В первой встрече команды сыграли вничью (1:1). За трофей «Валенсия» поборется либо с «Бетисом», либо с «Райо Вальекано».
Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Атлетик» в матче Примеры.