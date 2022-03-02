Николсон высказался о своём хет-трике в матче с «Кубанью»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал свой хет-трик в матче с краснодарской «Кубанью» в 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Большая честь для меня быть тем, кто оформил первый хет-трик «Спартака» на этом стадионе», — цитирует Николсона «Чемпионат».

24-летний форвард перешёл в московский клуб в январе из бельгийского «Шарлеруа». В матче с «Кубанью» он забил три мяча и стал первым игроком «Спартака», которому удалось это сделать на «Открытие Банк Арене». Также нападающий был признан лучшим игроком встречи.

«Спартак» разгромил «Кубань» со счётом 6:1 и вышел в четвертьфинал Кубка России.

Ранее Николсон заявил, что останется в «Спартаке».