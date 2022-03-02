В «Локомотиве» подтвердили назначение Лоськова исполняющим обязанности главного тренера

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что экс-полузащитник команды Дмитрий Лоськов назначен исполняющим обязанности главного тренера.

«Так как мы пока не занимаемся поиском нового главного тренера, а у Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, мы решили заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера. Дмитрий не нуждается в представлении, он легенда клуба, много лет был капитаном команды, входил в тренерский штаб», — цитирует Цорна «Матч ТВ».

При этом он отметил, что готовить к ближайшим матчам команду будет немецкий специалист Марвин Комппер. По словам функционера, фактически штаб красно-зелёных сейчас будет работать коллективно.

1 марта пост главного тренера «Локомотива» покинул немец Маркус Гисдоль, работавший с командой с ноября прошлого года. Лоськов же входит в тренерский штаб железнодорожников с 2016 года.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на слухи об интересе «Локомотива» и «Краснодара».