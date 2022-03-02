В «Локомотиве» подтвердили назначение Лоськова исполняющим обязанности главного тренера

Короткая ссылка
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн сообщил, что экс-полузащитник команды Дмитрий Лоськов назначен исполняющим обязанности главного тренера.
В «Локомотиве» подтвердили назначение Лоськова исполняющим обязанности главного тренера
  • РИА Новости

«Так как мы пока не занимаемся поиском нового главного тренера, а у Комппера нет необходимой лицензии категории Pro, мы решили заявить Дмитрия Лоськова исполняющим обязанности главного тренера. Дмитрий не нуждается в представлении, он легенда клуба, много лет был капитаном команды, входил в тренерский штаб», — цитирует Цорна «Матч ТВ».

При этом он отметил, что готовить к ближайшим матчам команду будет немецкий специалист Марвин Комппер. По словам функционера, фактически штаб красно-зелёных сейчас будет работать коллективно. 

1 марта пост главного тренера «Локомотива» покинул немец Маркус Гисдоль, работавший с командой с ноября прошлого года. Лоськов же входит в тренерский штаб железнодорожников с 2016 года. 

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на слухи об интересе «Локомотива» и «Краснодара».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить