IJF назвала неоправданными санкции против российских спортсменов

Короткая ссылка
В Международной федерации дзюдо (IJF) высказались по поводу санкций в отношении российских спортсменов.
IJF назвала неоправданными санкции против российских спортсменов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба IJF.

«Поскольку спортивные мероприятия и сам спорт способствуют миру и солидарности во всём мире, мы считаем, что те спортсмены, которые участвуют в международных спортивных мероприятиях, способствуют миру и международной солидарности. Исходя из этого, глобальное решение о санкциях в отношении всех российских спортсменов, независимо от высказанных многими различных мнений, не считается оправданным», — говорится в заявлении.

В организации считают, что любые запреты на участие в соревнованиях только продолжат эскалацию насилия и воспитают чувство несправедливости у спортсменов, которые не участвовали в конфликте. 

«Мы не можем осуждать спортсменов за происходящее», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Международная федерация дзюдо разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить