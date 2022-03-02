IJF назвала неоправданными санкции против российских спортсменов

В Международной федерации дзюдо (IJF) высказались по поводу санкций в отношении российских спортсменов.

Об этом сообщает пресс-служба IJF.

«Поскольку спортивные мероприятия и сам спорт способствуют миру и солидарности во всём мире, мы считаем, что те спортсмены, которые участвуют в международных спортивных мероприятиях, способствуют миру и международной солидарности. Исходя из этого, глобальное решение о санкциях в отношении всех российских спортсменов, независимо от высказанных многими различных мнений, не считается оправданным», — говорится в заявлении.

В организации считают, что любые запреты на участие в соревнованиях только продолжат эскалацию насилия и воспитают чувство несправедливости у спортсменов, которые не участвовали в конфликте.

«Мы не можем осуждать спортсменов за происходящее», — заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Международная федерация дзюдо разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе.