CEV запретила российским волейболистам участвовать в турнирах под её эгидой

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Руководство Европейской конфедерация волейбола (CEV) приняло решение, что сборные разных возрастов России и Белоруссии не имеют права участвовать в соревнованиях под эгидой организации.
CEV запретила российским волейболистам участвовать в турнирах под её эгидой
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«Все российские и белорусские национальные команды, клубы, спортсмены и официальные лица не имеют права участвовать ни в каких соревнованиях CEV по волейболу, пляжному волейболу и волейболу на снегу», — сообщает пресс-служба конфедерации.

CEV также приостановила функции всех членов национальных федераций России и Белоруссии в органах конфедерации до дальнейшего уведомления.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) выступила с заявлением по поводу отмены чемпионата мира в России. Мировое первенство должно было пройти с 26 августа по 11 сентября в десяти городах России. 

Ранее в ВФВ отреагировали на отмену чемпионата мира по волейболу в России.

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