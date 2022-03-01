Усманов приостановил деятельность на посту главы Международной федерации фехтования

Российский бизнесмен Алишер Усманов принял решение приостановить исполнение обязанностей президента Международной федерации фехтования (FIE).

«Я стал мишенью санкций ЕС. Это нечестное решение, основания для санкций являются сфальсифицированными и голословными обвинениями, которые задевают мои честь и бизнес-репутацию. Я использую все правовые средства для защиты чести и репутации», — цитирует Усманова пресс-служба FIE.

Он подчеркнул, что в связи с этим принял решение приостановить действие полномочий в качестве президента федерации.

Усманов стал президентом FIE в 2008 году.

Ранее сообщалось, что Украине засчитали поражение за отказ от встречи с Россией на этапе КМ по фехтованию.