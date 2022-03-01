Усманов приостановил деятельность на посту главы Международной федерации фехтования

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Российский бизнесмен Алишер Усманов принял решение приостановить исполнение обязанностей президента Международной федерации фехтования (FIE).
Усманов приостановил деятельность на посту главы Международной федерации фехтования
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Я стал мишенью санкций ЕС. Это нечестное решение, основания для санкций являются сфальсифицированными и голословными обвинениями, которые задевают мои честь и бизнес-репутацию. Я использую все правовые средства для защиты чести и репутации», — цитирует Усманова пресс-служба FIE.

Он подчеркнул, что в связи с этим принял решение приостановить действие полномочий в качестве президента федерации.

Усманов стал президентом FIE в 2008 году.

Ранее сообщалось, что Украине засчитали поражение за отказ от встречи с Россией на этапе КМ по фехтованию.

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