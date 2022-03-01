Сальников: нейтральный статус не повлияет на результаты российских пловцов

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал решение Международной федерации плавания (FINA) разрешить выступать российским спортсменам на соревнованиях под нейтральным статусом.
Сальников: нейтральный статус не повлияет на результаты российских пловцов
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Rose

«К нейтральному статусу мы уже привыкли, я думаю, сейчас он не будет влиять на результат спортсменов, которые будут усиленно готовиться для того, чтобы выступить на чемпионате мира», — цитирует ТАСС члена бюро FINA.

Он уточнил, что у него был постоянный контакт с FINA, которая придерживается позиции равноправия и недопустимости избирательного применения каких-то санкций в отношении российских спортсменов.

Руководство FINA 1 марта приняло решение разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что FINA отменила этапы Мировой серии по синхронному плаванию в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить