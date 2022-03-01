Сальников: нейтральный статус не повлияет на результаты российских пловцов

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал решение Международной федерации плавания (FINA) разрешить выступать российским спортсменам на соревнованиях под нейтральным статусом.

«К нейтральному статусу мы уже привыкли, я думаю, сейчас он не будет влиять на результат спортсменов, которые будут усиленно готовиться для того, чтобы выступить на чемпионате мира», — цитирует ТАСС члена бюро FINA.

Он уточнил, что у него был постоянный контакт с FINA, которая придерживается позиции равноправия и недопустимости избирательного применения каких-то санкций в отношении российских спортсменов.

Руководство FINA 1 марта приняло решение разрешить российским и белорусским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что FINA отменила этапы Мировой серии по синхронному плаванию в России.