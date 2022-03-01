Сборную России отстранили от соревнований под эгидой FIS до конца сезона

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Руководство Международной федерации лыжного спорта (FIS) приняло решение не допускать сборные России и Белоруссии к участию в соревнованиях под эгидой организации до окончания сезона-2021/22.
Сборную России отстранили от соревнований под эгидой FIS до конца сезона
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«Чтобы обеспечить безопасность всех спортсменов на соревнованиях, совет FIS единогласно принял решение... что... ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать ни в каких соревнованиях FIS любого уровня до конца сезона-2021/22», — сообщает пресс-служба организации.

Уточняется, что решение принято в связи с ситуацией на Украине.

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что россияне досрочно завершили международный сезон в международных турнирах.

Ранее спортивный юрист сообщил, что если Норвегия вмешивается в работу FIS, то её должны наказать.

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