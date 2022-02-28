IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных матчах
Об этом сообщается на сайте IIHF. Отмечается, что Россия и Белоруссия пропустят все турниры до сентября, а само решение принято до особого уведомления.
Таким образом, россияне пропустят взрослый мужской чемпионат мира в Финляндии, а также не выступят на юниорском ЧМ, молодёжном женском ЧМ, а также перенесённом мужском молодёжном ЧМ.
Ранее сообщалось, что Россия не сыграет в двух оставшихся этапах Еврохоккейтура в Швеции и Чехии.