IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных матчах

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила об отстранении сборных России и Белоруссии от участия в международных матчах на неопределённый срок.

Об этом сообщается на сайте IIHF. Отмечается, что Россия и Белоруссия пропустят все турниры до сентября, а само решение принято до особого уведомления.

Таким образом, россияне пропустят взрослый мужской чемпионат мира в Финляндии, а также не выступят на юниорском ЧМ, молодёжном женском ЧМ, а также перенесённом мужском молодёжном ЧМ.

Ранее сообщалось, что Россия не сыграет в двух оставшихся этапах Еврохоккейтура в Швеции и Чехии.