WBO, IBF, WBC, WBA не будут признавать поединки на территории России

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Всемирная боксёрская организация (WBO), Международная боксёрская федерация (IBF), Всемирный боксёрский совет (WBC), Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) не будут признавать поединки в России.
WBO, IBF, WBC, WBA не будут признавать поединки на территории России
  • Gettyimages.ru
  • © Augustas Cetkauskas / EyeEm

«Четыре организации в мире бокса объединяются, чтобы выразить свою позицию в отношении ситуации на Украине», — говорится в заявлении WBO.

Организации в связи с этим приняли решение не признавать чемпионаты по боксу в России.

«Кроме того, мы не будем признавать и утверждать бои на территории России, пока не будет проведена дальнейшая оценка ситуации», — добавили в WBO.

Под заявлением подписались президенты всех четырёх организаций: Франсиско Валькарсель (WBO), Дэрил Пиплз (IBF), Маурисио Сулейман (WBC) и Жилберто Мендоса (WBA).

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а спустя три дня объявил о начале специальной военной операции на Украине. 

Ранее российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко высказался по поводу проведения спецоперации на Украине.

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