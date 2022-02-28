Гол Сергеева в компенсированное время принёс «Зениту» победу над «Рубином» в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» на своём поле взял верх над казанским «Рубином» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Санкт-Петербурге, на стадионе «Газпром Арена», и завершилась со счётом 3:2.

На 48-й минуте Юри Алберто вывел сине-бело-голубых вперёд, а на 55-й Алексей Сутормин удвоил преимущество команды, реализовав пенальти. «Рубин» ответил дублем Виталия Лисаковича, который забил на 61-й и 67-й минутах. В компенсированное время хозяева всё же вырвали победу — Иван Сергеев забил решающий мяч (90 + 2').

На 78-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Леона Мусаева.

«Зенит» набрал 41 очко и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Рубин» (22) находится на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что Алберто забил свой дебютный мяч за «Зенит» в матче с «Рубином».