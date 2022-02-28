Галицкий за год увеличил вложения в «Краснодар» на 1,5 млрд рублей

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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий в 2021 году вложил в свой футбольный клуб 1,52 млрд рублей — это на 36% больше, чем в 2020-м.
Галицкий за год увеличил вложения в «Краснодар» на 1,5 млрд рублей

Об этом сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на финансовую отчётность ФК «Краснодар».

Совокупный вклад в клуб со стороны компаний, с которыми аффилирован бизнесмен, составил 2,7 млрд рублей — на 1,99 млрд больше, чем годом ранее.

Кипрская компания Lavreno Ltd выплатила 1,7 млрд рублей за размещение клубом спонсорской рекламы, «ССП Юг» — 30 млн рублей, «СН Капитал» — 275,6 млн рублей, компания «Новые технологии» — 66 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что РПЛ перенесла матч «Краснодара», который должен был проводиться в Ростове.

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