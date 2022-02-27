Фуркад разместил флаг России на вакс-кабине во время юниорского ЧМ по биатлону

Французский биатлонист Симон Фуркад выразил поддержку сборной России на чемпионате мира среди юниоров в США.

Об этом в своём Instagram сообщила врач национальной команды Айшат Эркенова.

Российские спортсмены вынуждены на соревнованиях выступать в нейтральном статусе, на вакс-кабину команды повесили табличку с аббревиатурой NAR (нейтральные атлеты из России). Однако Фуркад в знак поддержки приклеил рядом с этой аббревиатурой флаг России.

«А так нас поддержала Франция в лице Симона Фуркада: он приклеил наш флаг на одну из вакс! Уважение и любовь», — написала Эркенова.

Ранее сообщалось, что СБР оспорит в CAS решение о нейтральном статусе биатлонистов.