«Ахмат» одержал волевую победу над «Уфой» в матче РПЛ
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Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 2:1.
В компенсированное время к первому тайму Юрий Журавлёв вывел гостей вперёд (45 + 1'). На 51-й минуте чеченский коллектив сравнял счёт — Иван Коновалов реализовал пенальти. А на 84-й Александр Трошечкин принёс хозяевам победу.
«Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Уфа» (16) занимает предпоследнюю, 15-ю строчку.
Ранее сообщалось, что голы Юсуфа Языджи и Бахтиёра Зайнутдинова принесли ЦСКА победу над «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.