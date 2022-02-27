«Ахмат» одержал волевую победу над «Уфой» в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» на своём поле обыграл «Уфу» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 2:1.

В компенсированное время к первому тайму Юрий Журавлёв вывел гостей вперёд (45 + 1'). На 51-й минуте чеченский коллектив сравнял счёт — Иван Коновалов реализовал пенальти. А на 84-й Александр Трошечкин принёс хозяевам победу.

«Ахмат» набрал 30 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Уфа» (16) занимает предпоследнюю, 15-ю строчку.

Ранее сообщалось, что голы Юсуфа Языджи и Бахтиёра Зайнутдинова принесли ЦСКА победу над «Спартаком» в 19-м туре РПЛ.