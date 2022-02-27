Казань лишилась права проведения юниорского ЧМ по плаванию

Международная федерация плавания (FINA) объявила об отмене юниорского чемпионата мира в Казани.

Как сообщается на сайте FINA, решение было принято после консультации со спортсменами и заинтересованными сторонами. При этом в организации готовы отказаться и от других турниров в России в случае продолжения конфликта с Украиной.

Соревнования должны были пройти с 23 по 28 августа.

Напомним, что 17—22 декабря 2022 года в Казани планируется проведение чемпионата мира по плаванию на короткой воде.

Ранее FINA отменила этапы Мировой серии по синхронному плаванию в России.