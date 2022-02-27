Йохауг выступила за отстранение российских лыжников от Кубка мира

Короткая ссылка
Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг поддержала инициативу с отстранением россиян от этапов Кубка мира в связи с политической обстановкой.
Йохауг выступила за отстранение российских лыжников от Кубка мира
  • Gettyimages.ru

«Прежде всего мне жаль спортсменов, я же понимаю, что они не имеют к этому отношения. Но, с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно», — цитирует Йохауг NRK.

Она отметила, что россияне так или иначе представляют свою страну и напоминают о ней с помощью различной национальной символики.

«И я считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет также выступать на спортивной арене и бороться за победу... Спорт занимает важное место в России. А то, что Россия сейчас делает, совершенно ужасно, если смотреть телерепортажи», — добавила норвежка.

Ранее НОК Норвегии призвал отстранить Россию и Белоруссию от международных соревнований.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить