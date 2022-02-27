Йохауг выступила за отстранение российских лыжников от Кубка мира

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг поддержала инициативу с отстранением россиян от этапов Кубка мира в связи с политической обстановкой.

«Прежде всего мне жаль спортсменов, я же понимаю, что они не имеют к этому отношения. Но, с другой стороны, я считаю, что это совершенно неправильно», — цитирует Йохауг NRK.

Она отметила, что россияне так или иначе представляют свою страну и напоминают о ней с помощью различной национальной символики.

«И я считаю, что в текущей ситуации совершенно неправильно, что страна будет также выступать на спортивной арене и бороться за победу... Спорт занимает важное место в России. А то, что Россия сейчас делает, совершенно ужасно, если смотреть телерепортажи», — добавила норвежка.

Ранее НОК Норвегии призвал отстранить Россию и Белоруссию от международных соревнований.