Мужская сборная России по баскетболу обыграла Нидерланды в матче отбора КМ

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Мужская сборная России нанесла поражение команде Нидерландов в матче отборочного турнира Кубка мира по баскетболу 2023 года.
Мужская сборная России по баскетболу обыграла Нидерланды в матче отбора КМ
  • РИА Новости

Игра, которая прошла в Перми, завершилась со счётом 80:69 в пользу российской команды.

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Артём Комолов, который набрал 17 очков.

Команда Зорана Лукича по итогам трёх туров с шестью очками идёт на первом месте в группе Н. Сборная Нидерландов (3 очка) занимает последнее место.

Ранее Евролига сообщила о переносе матчей с участием российских баскетбольных клубов.







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