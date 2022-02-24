Мужская сборная России по баскетболу обыграла Нидерланды в матче отбора КМ

Мужская сборная России нанесла поражение команде Нидерландов в матче отборочного турнира Кубка мира по баскетболу 2023 года.

Игра, которая прошла в Перми, завершилась со счётом 80:69 в пользу российской команды.

Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Артём Комолов, который набрал 17 очков.

Команда Зорана Лукича по итогам трёх туров с шестью очками идёт на первом месте в группе Н. Сборная Нидерландов (3 очка) занимает последнее место.

Ранее Евролига сообщила о переносе матчей с участием российских баскетбольных клубов.

















