Мужская сборная России по баскетболу обыграла Нидерланды в матче отбора КМ
- РИА Новости
Игра, которая прошла в Перми, завершилась со счётом 80:69 в пользу российской команды.
Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал Артём Комолов, который набрал 17 очков.
Команда Зорана Лукича по итогам трёх туров с шестью очками идёт на первом месте в группе Н. Сборная Нидерландов (3 очка) занимает последнее место.
Ранее Евролига сообщила о переносе матчей с участием российских баскетбольных клубов.