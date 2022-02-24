Медведев со следующей недели станет первой ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев со следующей недели выйдет в лидеры рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Серб Новак Джокович, который в данный момент занимает первое место, 24 февраля в четвертьфинале теннисного турнира в Дубае (ОАЭ) потерпел поражение от Иржи Веселы из Чехии со счётом 6:4, 7:6.

Рейтинг ATP будет обновлён 28 февраля. 26-летний российский теннисист обгонит Джоковича и переместится со второго на первое место.

Медведев 24 февраля в четвертьфинале турнира в Акапулько (Мексика) переиграл испанца Пабло Андухара — 6:1, 6:2.

Рейтинг ATP из россиян ранее возглавляли только Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв обыграл Макдональда и вышел в полуфинал турнира в Дубае.