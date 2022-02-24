УЕФА примет решение по ситуации на Украине 25 февраля

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступило с заявлением в связи с ситуацией на Украине.

«Мы занимаемся этой ситуацией с максимальной серьёзностью и безотлагательностью. Решения будут приняты исполнительным комитетом УЕФА и объявлены 25 февраля», — сообщает пресс-служба УЕФА.

Уточняется, что заседание исполкома начнётся в 12:00 мск.

Вместе с тем в УЕФА выразили обеспокоенность ситуацией с безопасностью, складывающейся в Европе. Руководство союза осудило военную операцию России на Украине.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенесёт финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.

UEFA shares the international community’s significant concern for the security situation developing in Europe and strongly condemns the ongoing Russian military invasion in Ukraine.



Full statement: ⬇️ — UEFA (@UEFA) February 24, 2022











