УЕФА примет решение по ситуации на Украине 25 февраля
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«Мы занимаемся этой ситуацией с максимальной серьёзностью и безотлагательностью. Решения будут приняты исполнительным комитетом УЕФА и объявлены 25 февраля», — сообщает пресс-служба УЕФА.
Уточняется, что заседание исполкома начнётся в 12:00 мск.
Вместе с тем в УЕФА выразили обеспокоенность ситуацией с безопасностью, складывающейся в Европе. Руководство союза осудило военную операцию России на Украине.
Ранее сообщалось, что УЕФА перенесёт финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
UEFA shares the international community’s significant concern for the security situation developing in Europe and strongly condemns the ongoing Russian military invasion in Ukraine.— UEFA (@UEFA) February 24, 2022
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