УЕФА примет решение по ситуации на Украине 25 февраля

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Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступило с заявлением в связи с ситуацией на Украине.
УЕФА примет решение по ситуации на Украине 25 февраля
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«Мы занимаемся этой ситуацией с максимальной серьёзностью и безотлагательностью. Решения будут приняты исполнительным комитетом УЕФА и объявлены 25 февраля», — сообщает пресс-служба УЕФА.

Уточняется, что заседание исполкома начнётся в 12:00 мск. 

Вместе с тем в УЕФА выразили обеспокоенность ситуацией с безопасностью, складывающейся в Европе. Руководство союза осудило военную операцию России на Украине.

Ранее сообщалось, что УЕФА перенесёт финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.





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