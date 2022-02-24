В РПЛ выступили с заявлением о возможном переносе 19-го тура

Представители Российской премьер-лиги выступили с заявлением по поводу возобновления чемпионата в обострившейся политической ситуации в стране.

«В настоящее время РФС и РПЛ прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учётом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону», — передаёт информацию пресс-служба РПЛ.

Напомним, что возобновление чемпионата под угрозой срыва из-за введённого в отдельных субъектах России режима чрезвычайной ситуации. По планам, 19-й тур РПЛ должен стартовать 26 февраля.

Ранее сообщалось, что чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за военного положения в стране.