В РПЛ выступили с заявлением о возможном переносе 19-го тура
- РИА Новости
«В настоящее время РФС и РПЛ прорабатывают вопросы, связанные с проведением матчей ближайшего тура чемпионата, с учётом приостановки работы аэропортов в Сочи, Краснодаре и Ростове-на-Дону», — передаёт информацию пресс-служба РПЛ.
Напомним, что возобновление чемпионата под угрозой срыва из-за введённого в отдельных субъектах России режима чрезвычайной ситуации. По планам, 19-й тур РПЛ должен стартовать 26 февраля.
Ранее сообщалось, что чемпионат Украины по футболу приостановлен из-за военного положения в стране.