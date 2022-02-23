Врач опроверг возможность образования опухоли мозга у Амирова после сотрясения
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«Хоккеисты постоянно бьются, не только о борт. Существует миф, что от сотрясения могут образовываться опухоли, но никаких официальных данных нет. Опухоли именно от сотрясения сто процентов быть не может», — цитирует врача «Чемпионат».
В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги Амиров провёл десять матчей, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. 20-летний игрок был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году.
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