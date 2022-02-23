Врач опроверг возможность образования опухоли мозга у Амирова после сотрясения

Спортивный врач, главный врач академии футбольного клуба «Спартак» Никита Карлицкий рассказал, есть ли возможность образования опухоли мозга у хоккеиста уфимского клуба «Салават Юлаев» Родиона Амирова после сотрясений.

«Хоккеисты постоянно бьются, не только о борт. Существует миф, что от сотрясения могут образовываться опухоли, но никаких официальных данных нет. Опухоли именно от сотрясения сто процентов быть не может», — цитирует врача «Чемпионат».

В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги Амиров провёл десять матчей, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. 20-летний игрок был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году.

Ранее сообщалось, что министр образования Латвии призвала рижское «Динамо» выйти из КХЛ.