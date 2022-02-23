Джокович высказался о борьбе с Медведевым за первое место в рейтинге

Первая ракетка, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, думает ли он о соперничестве с россиянином Даниилом Медведевым за первую строчку рейтинга АТР.

«Если быть честным с вами, то нет, не думаю. Я делал это в прошлом, когда только боролся за первое место по итогам сезона. Как я уже говорил, это всё равно скоро произойдёт», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Россиянин Карен Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Встреча продолжалась 1 час 37 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:7 (2:7).

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