Фетисов похвалил Амирова за то, что продолжает тренировки, несмотря на болезнь
- РИА Новости
«Врачи должны контролировать весь процесс восстановления. Парень с хорошим характером. Молодец, что продолжает тренировки! Красавчик! Если нужна любая помощь или поддержка, мы всегда готовы её оказать», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги Амиров провёл десять матчей, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. 20-летний игрок был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году.
Ранее Третьяк заявил, что ФХР готова оказать любую помощь Амирову.