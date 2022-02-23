Фетисов похвалил Амирова за то, что продолжает тренировки, несмотря на болезнь

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на обнаружение опухоли головного мозга у Родиона Амирова, хоккеиста уфимского клуба «Салават Юлаев».
Фетисов похвалил Амирова за то, что продолжает тренировки, несмотря на болезнь
  • РИА Новости

«Врачи должны контролировать весь процесс восстановления. Парень с хорошим характером. Молодец, что продолжает тренировки! Красавчик! Если нужна любая помощь или поддержка, мы всегда готовы её оказать», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Континентальной хоккейной лиги Амиров провёл десять матчей, забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. 20-летний игрок был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2020 году.

Ранее Третьяк заявил, что ФХР готова оказать любую помощь Амирову.

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