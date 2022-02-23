ЦСКА заключил контракт с канадским баскетболистом Пангосом

Канадский разыгрывающий защитник Кевин Пангос подписал контракт с московским ЦСКА.

Об этом сообщает клубная пресс-служба. Контракт с баскетболистом рассчитан до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне 29-летний Пангос выступал в НБА за «Кливленд Кавальерс», где провёл 24 матча, набирая в среднем 1,6 очка и 1,3 передачи за семь минут.

В предыдущем сезоне защитник выступал за петербургский «Зенит». По итогам сезона канадец удостоился избрания в первую символическую пятёрку Евролиги.

Ранее сообщалось, что команда мира победила россиян в Матче звёзд Единой лиги ВТБ.