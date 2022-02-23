Агент Тутберидзе: Этери Георгиевна стала символом женского фигурного катания в мире

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Мария Купцова, агент тренера Этери Тутберидзе, ответила на вопрос, какие существуют репутационные риски для её клиента после скандала с фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Бренды очень часто используют в рекламных контрактах пункт о репутационных рисках, что дает им право расторгнуть соглашение. Но компании внимательно рассматривают каждую конкретную ситуацию и её влияние на имидж бренда», — цитируют Купцову «Ведомости».

Она отметила, что международные компании гораздо строже относятся к репутационным рискам, а также вспомнила, как один из рекламодателей уведомил теннисистку Марию Шарапову о расторжении контракта через 10 минут после её сообщения о положительной допинг-пробе.

«Этери Георгиевна сама бренд. И это исключение из правил. Компании обращают внимание не только на медали, а в первую очередь на медийный образ и узнаваемость. Тутберидзе стала символом женского фигурного катания в мире. У нее своя аудитория, отличная от аудитории спортсменов», — добавила Купцова.

На Олимпиаде в Пекине Валиева заняла четвёртое место в индивидуальном женском одиночном турнире, также она завоевала золото в составе сборной России в командных соревнованиях.

Напомним, что во время Игр по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований и объявил, что отменит награждение в личном турнире, если на пьедестал попадёт Валиева.

Ранее чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева призналась, что не смогла бы работать с Тутберидзе.