Хоркина отреагировала на отказ российских гимнасток от поездки на Гран-при в Киеве

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, которая приняла решение пропустить этап Гран-при в Киеве.

«Я за то, чтобы спорт с политикой никогда не смешивался. Не мы это смешиваем. В данном случае только скажу, что Ирина Александровна — великий тренер», — цитирует Хоркину «Спорт-Экспресс».

По её мнению, Винер-Усманова всегда знает, что нужно делать для поддержания прекрасной формы своих подопечных.

Винер-Усманова заявила, что в связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет.

Напомним, этап Гран-при в Киеве пройдёт с 14 по 15 марта.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала Винер-Усманову в решении не ехать на Гран-при в Киеве.