Хоркина отреагировала на отказ российских гимнасток от поездки на Гран-при в Киеве

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, которая приняла решение пропустить этап Гран-при в Киеве.
Хоркина отреагировала на отказ российских гимнасток от поездки на Гран-при в Киеве
  • РИА Новости

«Я за то, чтобы спорт с политикой никогда не смешивался. Не мы это смешиваем. В данном случае только скажу, что Ирина Александровна — великий тренер», — цитирует Хоркину «Спорт-Экспресс».

По её мнению, Винер-Усманова всегда знает, что нужно делать для поддержания прекрасной формы своих подопечных.

Винер-Усманова заявила, что в связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной на сегодняшний день сборная России в Киев не поедет.

Напомним, этап Гран-при в Киеве пройдёт с 14 по 15 марта.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала Винер-Усманову в решении не ехать на Гран-при в Киеве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить