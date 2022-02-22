Встреча Путина с призёрами Олимпиады предварительно назначена на 4 марта

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Исполнительный директор Союза конькобежцев России (СКР) Варвара Барышева назвала предварительную дату встречи президента России Владимира Путина с призёрами Олимпийских игр в Пекине.

«Предварительно встреча была назначена на 4 марта, но на сегодняшний день мне до конца неизвестна информация», — цитирует Барышеву РИА Новости.

При этом она отметила, что появление конькобежцев на встрече находится под вопросом, так как они сейчас готовятся к чемпионатам мира.

«Сейчас мы не можем ничего сказать. Если встреча состоится 4 марта, то мы не сможем принять участие», — добавила Барышева.

Россия заняла девятое место в медальном зачёте по итогам Игр в Пекине. При этом по общему количеству медалей сборная заняла второе место, завоевав рекордные для себя на зимней Олимпиаде 32 награды — шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Ранее олимпийская чемпионка 2006 года Татьяна Навка заявила, что сказала фигуристке Камиле Валиевой, что в России сегодня два самых популярных человека — она и Путин.