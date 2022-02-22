В Госдуме рассказали о вероятном дополнительном поощрении Большунова за ОИ-2022

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв ответил на вопрос о дополнительной премии российскому лыжнику Александру Большунову за успешное выступление на Олимпиаде в Пекине.

«Спортсмены имеют одинаковое жалование. Мы прекрасно знаем, кому и сколько денег, какие машины, подарки. Особенных поощрений не предусмотрено, насколько я знаю. Вероятнее всего, Большунов будет представлен к государственной награде. Регион, который представляет Большунов, тоже ещё поощрит», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

Он также напомнил, что Большунову было присвоено звание капитана Росгвардии, а за это тоже возможны какие-то материальные поощрения.

«Но специальной дополнительной государственной премии в планах, я думаю, нет», — добавил депутат.

Большунов на Играх в Пекине завоевал три золотые медали: в скиатлоне, эстафете и масс-старте на 30 км. Также он выиграл серебро в «разделке» на 15 км и в командном спринте. От правительства России он должен за это получить 16,2 млн рублей.

Ранее Большунов ответил на вопрос о призовых за выступление на Олимпиаде-2022.