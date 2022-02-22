НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Большунов ответил на вопрос о призовых за выступление на Олимпиаде-2022

22.02.2022, 15:00 |

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как распорядится своими призовыми за выступление на Олимпиаде в Пекине.

Большунов ответил на вопрос о призовых за выступление на Олимпиаде-2022
  • Gettyimages.ru

«Буду ли летать джетами, строить новым дом, покупать машины, тратить деньги на жену? Ужас. У вас такие мысли, я вообще не понимаю. Дальше буду жить так же, как и до этого», — заявил  Большунов в подкасте «Голос биатлона».

Он отметил, что выступает не из-за финансовых поощрений. По словам лыжника, его цель — победить, преодолеть себя, несмотря на все сложности.

Напомним, что Большунов завоевал на Олимпиаде в Пекине пять наград: три золота, серебро и бронзу. От правительства России он получит 16,2 млн рублей за такие результаты.

Ранее Бородавко заявил, что его группа в полном составе выступит на этапе КМ в Лахти.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ