Журова назвала Москву самым безопасным городом для матча Россия — Польша

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на информацию о возможном переносе стыкового матча чемпионата мира 2022 года Россия — Польша на нейтральное поле.

«Это только политика, здесь вообще не про спорт. Польский министр опасается за безопасность? А что в Москве может случиться? Это самый безопасный город. Если только они собираются бомбить Москву, и он знает об этом, а мы нет», — цитирует Журову Sport24.

Отмечалось, что Польша намерена прибегнуть к переносу матча из-за усложнившихся политических отношений между Россией и Украиной. Поляки считают, что Москва может быть не самым безопасным местом для проведения матча.

По планам, встреча между Россией и Польшей должна пройти 24 марта на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

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