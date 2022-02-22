Большунов объяснил, почему сразу не подошёл к Терентьеву после финиша в командном спринте

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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов объяснил своё поведении на финише командного спринта на Олимпийских играх в Пекине.

«Я подошёл через минуту. Если это не попало в камеру, это не значит, что я не подошёл к Александру и не поздравил. Мы пожали друг другу руки, обнялись. В тот момент Александр был даже больше расстроен», — заявил Большунов в эфире подкаста «Голос биатлона».

Он добавил, что был доволен медалью. По словам лыжника, он не понимает эти спекуляции СМИ, потому что в нём всегда ищут что-то плохое.

Мужская команда в составе Александра Большунова и Александра Терентьева завоевала бронзу в мужском командном спринте, уступив норвежцам и финнам.

Ранее Большунов ответил на вопрос о призовых за выступление на Олимпиаде-2022.