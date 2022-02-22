Москвина: если Камила сильная — справится со сложностями, а если нет — с’est la vie

|

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Тамара Москвина высказалась о ситуации с Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Если Камила сильная, то с теми сложностями, которые у неё есть и, возможно, будут, она справится, а если она не сильный человек, то с’est la vie. Спортсмен идёт по ступеньке, где он не может — тренер его подталкивает, болельщики, но где-то может наступить либо возрастное, либо по желанию», — сказала Москвина в подкасте «Голос биатлона».

Напомним, что во время Игр по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований и объявил, что отменит награждение в личном турнире, если на пьедестал попадёт Валиева, однако спортсменка заняла четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Авербух удивлён словам олимпийской чемпионки Савченко в адрес Тутберидзе.