Захарова: удар, который наносили Валиевой, пришёлся по всем

|

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Этот удар, который наносили по одному спортсмену, пришёлся по всем. Ведь задача, по большому счёту уже практически сил зла, заключается в том, чтобы нас всех перессорить, всех стравить друг с другом, сказать, что мы никто, что мы ничего не можем», — цитирует Захарову РИА Новости.

Напомним, что во время Игр по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) отменил награждение фигуристов по итогам командных соревнований и объявил, что отменит награждение в личном турнире, если на пьедестал попадёт Валиева, однако спортсменка заняла четвёртое место.

Ранее Слуцкая ответила Баху, который высказался о ситуации вокруг Валиевой.