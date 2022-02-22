Клебо ответил на слова Бородавко о сокращении марафона на ОИ из-за его ультиматума 

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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал слова тренера сборной России Юрия Бородавко о том, что марафон на Играх в Пекине сократили во многом из-за его ультиматума.

«Я даже не был на пути к стадиону, когда было принято это решение», — приводит слова Клебо NRK.

По его словам, изначально он даже хотел отказаться от марафона на 50 км, но всё же остался, когда узнал, что бежать придётся меньше.

«Это решение приняла FIS, а не кто-то другой. Носсум и другие менеджеры, вероятно, внесли какие-то предложения, но я не знаю, что они говорили», — добавил спортсмен.

Клебо снялся с гонки по ходу дистанции из-за плохого самочувствия, а победу в масс-старте одержал россиянин Александр Большунов.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила уверенность, что Большунов поборется с Клебо за победу в Кубке мира в этом сезоне.