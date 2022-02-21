Вяльбе уверена, что Большунов поборется с Клебо за победу в Кубке мира в этом сезоне

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Александр Большунов, завоевавший три золотые медали на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине, обязательно будет бороться за победу в общем зачёте Кубка мира.

«Саня ещё не теряет надежды побороться с норвежцем Йоханнесом Клебо за Большой хрустальный глобус, однозначно», — цитирует ТАСС Вяльбе.

По её словам, Олимпиада всегда заканчивается, а дальше начинается то, с чего и начинали.

Большунов в общем зачёте занимает второе место. Российский лыжник уступает лидирующему Клебо 300 очков.

Большунов был знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады. 25-летний спортсмен завоевал пять медалей на Играх-2022 в Пекине: три золота, одно серебро и одну бронзу.

Ранее сообщалось, что вылет самолёта с олимпийской сборной России в Москву задерживается на два с половиной часа.