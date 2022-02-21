Вяльбе уверена, что Большунов поборется с Клебо за победу в Кубке мира в этом сезоне

«Саня ещё не теряет надежды побороться с норвежцем Йоханнесом Клебо за Большой хрустальный глобус, однозначно», — цитирует ТАСС Вяльбе.
По её словам, Олимпиада всегда заканчивается, а дальше начинается то, с чего и начинали.
Большунов в общем зачёте занимает второе место. Российский лыжник уступает лидирующему Клебо 300 очков.
Большунов был знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады. 25-летний спортсмен завоевал пять медалей на Играх-2022 в Пекине: три золота, одно серебро и одну бронзу.
Ранее сообщалось, что вылет самолёта с олимпийской сборной России в Москву задерживается на два с половиной часа.