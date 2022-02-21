Вылет самолёта с олимпийской сборной России в Москву задерживается на два с половиной часа

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В олимпийской сборной России назвали причины задержки вылета самолёта с отечественными спортсменами из Пекина в Москву.

Рейс задерживается из-за проблем с погрузкой багажа. Борт должен был отправиться в 07:00 мск, сообщает ТАСС.

Сборная России после приземления в Москве отправится на торжественную встречу, которая должна состоятся на «ВТБ Арене». Также запланировано чествование российских фигуристов на ГУМ-катке на Красной площади.

Рейсом из Пекина должен вылететь трёхкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Большунов. На этом же борту полетит сборная России по хоккею и фигуристы.

Россия заняла девятое место в медальном зачёте по итогам Игр в Пекине: 6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых наград.

Медальный зачёт выиграла Норвегия (16, 8, 13), второе место заняла Германия (12, 10, 5), а тройку лучших замкнул Китай (9, 4, 2).

Сборная России заняла второе место по общему числу медалей на Играх в Пекине. Россияне завоевали рекордные для себя 32 награды.

Уступили по общему числу медалей отечественные спортсмены только норвежцам, которые завоевали 37 наград.

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