Матыцин: на ОИ-2022 Россия ещё раз подтвердила статус одного из лидеров мирового спорта

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Министр спорта России Олег Матыцин подвёл итоги выступления отечественных спортсменов на Играх 2022 года в Пекине.

«Я прежде всего горжусь тем, что мы как единая команда очень достойно выступили на Олимпиаде в Пекине. Россия еще раз подтвердила статус одного из лидеров мирового спорта. Как уже многие отмечали, 32 награды — это рекорд нашей команды на зимних Играх», — цитирует Матыцина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что каждая медаль является ценной, а также выразил уверенность, что пора пересмотреть подход к подсчёту наград в медальном зачёте.

«Проанализируем сейчас всю работу, которая была проделана за этот четырехлетий цикл и выстроим подготовку к следующим Играм в Милан еще более целеустремленно. Выступление успешное. Это не простые слова, а подтверждение статуса нашей страны среди наших международных коллег», — добавил министр.

Россия заняла девятое место в медальном зачёте по итогам Игр в Пекине. При этом по общему количеству медалей сборная заняла второе место, завоевав рекордные для себя на зимней Олимпиаде 32 награды. Среди них шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Ранее сообщалось, что Камилу Валиеву и других выигравших командный турнир ОИ фигуристов наградили колье с сердцами.