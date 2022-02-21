Семенович назвала Тутберидзе легендарным тренером

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Российская артистка и бывшая фигуристка Анна Семенович поделилась мнением об известном тренере Этери Тутберидзе после завершения Олимпиады в Пекине.

«Тутберидзе — легендарный тренер. Она готовит очень мощных, великолепных спортсменов. У неё потрясающий тренерский талант. Такие талантливые ученики. Ничего плохого про неё сказать я точно не могу», — цитирует Семенович «Спорт-Экспресс».

Под руководством Тутберидзе Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, Александра Трусова заняла второе место, а Камила Валиева завоевала золото в составе сборной России на командном турнире Игр в Пекине. Кроме того, Тутберидзе входила в тренерский штаб Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые выиграли серебряные медали на ОИ-2022 в соревнованиях спортивных пар.

Ранее Семенович поддержала фигуристку Камилу Валиеву после Олимпиады в Пекине.