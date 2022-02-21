Траньков: через 20 лет, когда я буду вспоминать прокат Тарасовой и Морозова, у меня будут слёзы

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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании, тренер Евгении Тарасовой и Владимира Морозова Максим Траньков прокомментировал завоевание парой серебряной медали в личном турнире на Олимпиаде в Пекине.

«Я совру, если скажу, что из всех четырёх Олимпиад, на которых я был, эта была лучшая. В Сочи на своих победных Играх я испытывал меньше эмоций, чем от этой награды. Здесь было огромное преодоление, это надолго останется в сердце. Навсегда», — сказал Траньков в эфире «Матч ТВ».

Он также поделился эмоциями, которые испытал после проката своих подопечных.

«Когда я буду об этом вспоминать через 20 лет, у меня всё равно будут слёзы. Я съел очень много плохого за все четыре года. Это дорогого стоит, и, видимо, стоило того. Пара, от которой отказались все наставники, поверила в меня, неопытного тренера. Я в них верил. В нужном месте и в нужное время мы почти наступили на победную песню китайцев. Но, как говорится, это фигурное катание», — добавил Траньков.

Напомним, Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании на Олимпиаде в Пекине. Они уступили только дуэту из Китая — Суй Вэньцзинь и Хань Цуну. Третьей стала также российская пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

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